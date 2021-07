Mabrian cresce in Italia e Francia con un commerciale dedicato













La piattaforma spagnola di travel intelligence, Mabrian, annuncia un suo piano di crescita internazionale con l’ingresso di tre nuove figure nell’organigramma aziendale. La prima novità è la nomina di Maria Grazia Tremolizzo all’interno del team commerciale per rafforzare il mercato italiano e francese; mentre Marouan Charef e Andrea Espiña sono entrati nel customer success team, che lavora a stretto contatto con i partner per trasformare i dati in insight e azioni da attuare sul mercato. Tutte e tre le figure saranno basate nella sede Mabrian di Barcellona.

Ora Mabrian – che si definisce un osservatorio in real time sul turismo globale che opera attraverso una piattaforma intelligente basata su cloud – punta ancor di più, quindi, a un’espansione internazionale grazie alle competenze dei 31 dipendenti divisi tra gli uffici di Minorca e Barcellona più i collaboratori da remoto posizionati nelle aree di Maiorca e in Galles. La piattaforma di Mabrian fornisce insight e “smart data” sulla domanda aerea, la capacità, le tariffe dell’ospitalità, la spesa a destinazione, i dati sui contenuti da mobile e gli indici di successo valutati in base ai social media.

Santi Camps, ceo di Mabrian comments:«Il nostro obiettivo è convertire infomrazioni in risposte per i nostri partner, aoutando a intraprendere le decisioni più intelligenti e facnedo in modo che il settore sia sempre più efficiente. I nuovi ingressi nel nostro team riflettono perfettamente il nostro dna e lo spirito internazionale della nostra attività. Abbiamo grandi ambizioni e piani per i prossimi 18 mesi».