Maavi lancia il suo progetto incoming in Emilia Romagna













C’è un nuovo movimento turistico per promuovere l’incoming in Emilia Romagna. Lo hanno creato dodici operatori emilano-romagnoli che hanno deciso di impegnarsi sotto la bandiera del Movimento Autonomo Agenzie di Viaggi Italiane (Maavi), che ha preso forma il 2 marzo 2020 – nell’ambito della prima protesta di piazza per via della pandemia in corso – e si è costituito a livello nazionale, come associazione, a ottobre.

I dodici operatori Maavi si presentano con la proposta di un catalogo specifico – dal nome Emilia Romagna, una regione tutta da vivere – per un turismo incoming in grado di spaziare lungo l’intero panorama di bellezze e opportunità per il turista presenti nel nostro Paese.

Alessia Severi, delegata Maavi per l’Emilia Romagna, ha dichiarato: «Siamo una squadra di agenti di viaggi, commerciali e altri operatori del turismo, pronti non solo a farsi forza, ma anche a collaborare insieme per ripartire e tornare a sognare e a viaggiare. Una squadra nella quale ogni protagonista è punto di riferimento per gli altri operatori. Un’organizzazione aperta a nuove forze, nello spirito del lavoro di gruppo».