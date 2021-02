Lybra Eye, così gli hotel accedono ai trend di viaggio con i big data













Arriva un nuovo strumento che analizza i big data per monitorare i flussi di turisti in arrivo sulle destinazioni. Si chiama Lybra Eye e lo ha lanciato Lybra, società del Gruppo Zucchetti e proprietaria del revenue management system (Rms) Assistant.

Lybra Eye può analizzare la pressione di domanda sulle date future e fornire in tempo reale tutte le ricerche che vengono effettuate in base alla nazionalità sull’area d’interesse, come il cap, il quartiere, la città.

Lo strumento fa parte di un più ampio progetto di Zucchetti Hospitality, il DataHub, tecnologia in grado di centralizzare i dati di 15.000 hotel sul territorio italiano. Lybra Eye accede a queste informazioni in tempo reale e può essere quindi per il turismo uno strumento di alta precisione per l’analisi delle tendenze future sul territorio italiano.

«In una situazione normalizzata parliamo di miliardi di ricerche in tempo reale che siamo in grado di trasformare in informazioni strategiche per gli hotel, sia in chiave di revenue management che di marketing – dichiara Fulvio Giannetti, ceo di Lybra e tra i coordinatori del progetto DataHub del Gruppo Zucchetti – Abbiamo deciso di proporre Eye in un momento di difficoltà del settore per dare un supporto, una chiave di lettura in più agli hotel per capire in anticipo quando e come ripartirà il mercato».

Con l’accesso ai dati globali sulla pressione della domanda, infatti, c’è uno strumento in più per fare previsioni più precise, specialmente in un periodo incerto come questo.