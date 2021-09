Lvmh, il 7 settembre il debutto di Cheval Blanc Paris













Tra le massime espressioni del lusso c’è Cheval Blanc, brand di hotel del Gruppo Lvmh – al cui interno confluisce anche Belmond – che si è costruito nel tempo la sua solida reputazione con proprietà super luxury come quelle alle Maldive, a Courchevel, St. Barth o St. Tropez. E per proseguire al meglio il suo percorso, il marchio fondato nel 2006 e guidato da Olivier Lefebvre, inaugurerà il 7 settembre prossimo la maison di Parigi, la prima in una grande città.

Posizionato sulle sponde della Senna, lo Cheval Blanc Paris conta 72 camere e suite, tutte a cura dell’architetto Peter Marino.

Lo stile degli arredi e i servizi sono tutti all’insegna dell’haute couture: si va dalle opzioni di ristorazione con chef multistellati come quella offerta dalla brasserie Le Tout-Paris all’esclusiva Spa firmata Dior, per arrivare al rooftop con vista panoramica sulla capitale francese e aree per bambini attrezzatissime.