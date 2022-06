Luxury resort in Grecia: apre i battenti Cosme a Paros













The Luxury Collection Hotels & Resorts, parte del portfolio di 30 brand alberghieri di Marriott Bonvoy, ha annunciato l’apertura di Cosme a Paros, in Grecia.

Sviluppato da Kanava Hotels & Resorts, la struttura abbraccia la visione e l’etica degli albergatori Antonis Eliopoulos e Kalia Konstantinidou per un lusso che si presenta sobrio. «Crediamo fermamente nella volontà di creare esperienze autentiche e senza tempo per i nostri ospiti, incoraggiando connessioni più profonde tra loro e la destinazione, ma anche abbracciando la cultura, i riti e le tradizioni, infondendo tranquillità», ha dichiarato Konstantinidou.

«È sempre il momento giusto per celebrare la vita e per sentirsi liberi – ha aggiunto – Questo è il concetto alla base della creazione del Cosme: la nostra posizione, l’architettura, i servizi e le persone aprono infinite possibilità, consentendo agli ospiti di esprimere la propria individualità e scegliere come socializzare, rilassarsi e divertirsi. Ogni aspetto dell’hotel è stato progettato per dare agli ospiti la libertà di fare propria l’esperienza».

Il design della proprietà, creato dallo studio di architettura e design Id Laboratorium, è caratterizzato dall’inconfondibile aegean touch, fondendo elegantemente elementi rari provenienti da tutto il Mediterraneo con audaci linee di ispirazione cicladica. Tutti gli edifici sono raffiati e realizzati in pietra locale, con strutture architettoniche armoniose ispirate ai villaggi di pescatori e alle case indigene dell’isola.

Il resort offre 40 suite, e con una superficie di 60 metri quadrati e una vista sul Mar Egeo l’esclusiva e sontuosa Cosmos Suite è una delle camere più lussuose dell’isola.

Candice D’Cruz, vice president di Marriott International Luxury Brands Emea ha affermato: «L’apertura di Cosme quest’estate è un’occasione importante per Paros, per il portfolio di Marriott International e per i viaggiatori più esigenti di tutto il mondo. Mentre ci avviamo verso una stagione entusiasmante grazie a una vera rinascita dei viaggi internazionali, Cosme stabilisce ora nuovi standard attraverso la creazione di un’esperienza di lusso che è sia emotiva che appagante».