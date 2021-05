Luxury, Grotta Giusti e Ortea Palace entrano in Marriott Bonvoy













Nuove aperture in arrivo per la brand collection di Marriott Bonvoy, che comprende The Luxury Collection, Autograph Collection e Tribute Portfolio. Si uniranno ai 350 hotel indipendenti che operano sotto i tre diversi marchi, spingendo una crescita che prevede di estendersi in quasi 70 destinazioni quest’anno, rispondendo alla crescente domanda di esperienze più personalizzate.

Tra i debutti attesi c’è quello dell’italiana Grotta Giusti Thermal Spa Resort Tuscany, Autograph Collection, che riapre nel terzo trimestre nella villa toscana appena ristrutturata. L’hotel, con 68 camere, si trova sopra la grotta termale naturale più grande d’Europa, cui è collegato il centro benessere. Altra apertura italiana nel corso dell’anno è Ortea Palace, Autograph Collection, a Ortigia, Siracusa: in un edificio costruito nei primi anni del Novecento che servì anche da ufficio postale.

Nel secondo trimestre è prevista l’apertura in Zambia di Ciêla, Lusaka, che segnerà il debutto di Tribute Portfolio in Africa. Gli ospiti potranno fare safari o rafting attraverso le rapide vicino alle Victoria Falls. Il resort, inserito in una tenuta e circondato dal campo da golf Bonanza a 18 buche, offre 249 camere. In arrivo anche Matild Palace, a Luxury Collection Hotel a Budapest, con 130 camere in una proprietà costruita nel 1902 e che fa parte dei siti Unesco, con elementi di design di influenza ungherese e opere d’arte legate alla letteratura di Budapest. Nel terzo trimestre aprirà a Bucarest The Marmorosch, Autograph Collection, all’interno di una ex banca costruita alla fine della Belle Époque, e per ricordare la sua origine, agli ospiti verrà offerta la possibilità di incidere la propria moneta personalizzata nella cassaforte originale. Sempre nello stesso trimestre è prevista l’apertura dell’Hotel Riomar, Ibiza, A Tribute Portfolio Hotel, con design minimalista e 116 camere.

Pronto ad entrare a far parte di Autograph Collection a seguito di una ristrutturazione Domes of Corfu, resort per famiglie sulla spiaggia di Glyfada. Con la ristrutturazione, tutte le aree pubbliche e le 218 camere saranno rinnovate secondo un’estetica ispirata ai passaggi dell’Odissea di Omero.

In Portogallo la novità è The Ivens, Autograph Collection a Lisbona. Le 87 camere, che includono 10 suite, saranno decorate con oggetti d’arte locale. La lobby e le aree comuni saranno progettate da Lazaro Rosa-Violan, interior designer spagnolo.