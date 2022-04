Luxury Golf Trophy, torneo argentino in 10 città italiane













Countdown per il Luxury Golf Trophy 2022 – Race to Argentina, al via il prossimo 24 aprile e lanciato dall’agenzia italiana All Star Agency in accordo con l’ente di promozione argentino Inprotur.

Il torneo ha l’obiettivo di promuovere l’offerta del turismo golfistico in Argentina attraverso un tour di 10 date in Italia. La presentazione del circuito è avvenuta alla Bit di Milano a cura del segretario esecutivo di Inprotur, Ricardo Sosa, accompagnato dal consigliere per il turismo sportivo Ariel Donatucci.

«Quando abbiamo lanciato la promozione dei prodotti turistici dell’Argentina sapevamo che il golf aveva e ha ancora un enorme potenziale per tutto ciò che l’esperienza comprende. Ma eravamo anche consapevoli di dover comunicare al mondo tutte le cose buone che abbiamo da offrire. Ecco perché siamo qui in modo che gli italiani e tutti i turisti che desiderano venire in Argentina sanno che attraverso il golf si può amare un viaggio eccezionale», ha dichiarato Sosa.

Il Luxury Golf Trophy inizierà sabato 24 aprile al Franciacorta Golf Club. Dopo di che, il programma continuerà come segue:

7 maggio – Circolo Golf Torino La Mandria

22 maggio – Bologna Golf Club

28 maggio – Modena Golf & Country Club

4 giugno – Golf Club Varese

21 agosto – Adriatic Golf Club Cervia

24 settembre – Molinetto Country Club

1 ottobre – Circolo Golf Ugolino

8 ottobre – Golf Club Paradiso del Garda

15 ottobre – Golf Club Monticello

La finale del Grand National sarà venerdì 28 e sabato 29 ottobre al Circolo del Golf di Roma.

I vincitori di ogni torneo parteciperanno a una grande finale in un campo da golf in Argentina alla fine dell’anno, e Aerolíneas Argentinas sarà il vettore ufficiale dell’evento.