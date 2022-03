Lusso, partnership tra Baglioni Hotels e Fast Private Jet













Baglioni Hotels & Resorts stringe una partnership con Fast Private Jet per un’offerta ancor più di lusso ai propri clienti. In virtù dell’accordo, ai clienti del gruppo alberghiero vengono riservati benefit come tariffe fisse per alcune tratte, transfer in auto di lusso e vip catering a bordo dell’aeromobile.

La collaborazione tra le due realtà nasce dalla volontà di garantire un’esperienza tailor made e offrire la più alta flessibilità in termini di orari e date di partenza, così da soddisfare ogni esigenza degli ospiti nelle varie destinazioni Baglioni.

«Questa nuova collaborazione ci permette di offrire al nostro target alto spendente un servizio completo all’insegna del massimo comfort e riservatezza, diventando pertanto un ulteriore elemento di differenziazione rispetto alla concorrenza». Hanno commentato Guido Polito, ceo di Baglioni Hotels & Resorts e Mauro De Rosa, ceo di Fast Private Jet.

Ad oggi il gruppo Baglioni conta 4 hotel, situati a Venezia, Roma, Firenze e Londra, e 3 resort a Punta Ala, Maldive e Sardegna, a nord di San Teodoro. A maggio aprirà poi il Baglioni Masseria Muzza vicino Otranto e a fine anno il Casa Baglioni, nel cuore di Brera a Milano.