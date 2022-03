Lusso, le ville Turisanda

alla conquista del mercato













Cavalca il trend del lusso alternativo, in sintonia con la domanda post Covid, il Gruppo Alpitour. Lo fa attraverso l’accordo biennale ed esclusivo con Gabetti Short Rent, brand che fa capo a G Rent Spa attivo nell’hospitality di lusso, che arriva ora concretamente sul mercato attraverso la linea inedita di Made by Turisanda.

È online, infatti, la nuova piattaforma Villas.turisanda.it e una nuova sezione del portale B2B Easybook, la prima dedicata al cliente finale, la seconda alle agenzie di viaggi.

Il sito, con il medesimo look & feel emozionale di Turisanda.it, è una vetrina sviluppata con l’obiettivo di incrementare il luxury villas travel mondiale, segmento con grandi potenzialità in crescita nei prossimi anni, come dimostrano le nuove tendenze di settore ricapitolate nel nostro focus sul lusso. Per le adv, si diceva, è stata implementata un’area ad hoc su Easybook.it, lo storico portale di Alpitour per la preventivazione e la prenotazione B2B delle vacanze.

Al momento sui due ambienti sono presenti le oltre 400 ville in Italia, nel Mediterraneo e nel mondo (dai Caraibi all’Oceano Indiano) con servizi tailor made, che verranno incrementate con nuovi prodotti. Per dare la completa libertà agli utenti, Made by Turisanda offre anche la possibilità – come per tutti i siti di Alpitour World – di trovare e contattare online l’agenzia di viaggi più vicina per raccogliere maggiori informazioni e concludere la prenotazione con il supporto di professionisti del settore.

Nella partnership tra G Rent e Alpitour rientra, poi, la commercializzazione congiunta di Borgo delle Stelle, esclusivo complesso immobiliare sito a Porto Cervo, composto da 14 ville di lusso con piscina privata in uno dei tratti più suggestivi della Costa Smeralda con vista sull’arcipelago di La Maddalena. Le ville private – tutte capaci di accogliere da 6 a 12 ospiti – saranno inaugurate a giugno.

«Questa collaborazione è uno step fondamentale nel nostro percorso di crescita che, in questa fase, ci vede partner di Alpitour e che – siamo certi – ci aiuterà a rilanciare il mercato turistico», commenta Sonia Nuvolari Scarpa, strategy & development director di G Rent.

«L’intento comune è offrire ai clienti un servizio estremamente curato nell’approccio e nel prodotto. A supporto dei portali, ci sarà un nutrito team di specialisti espressamente formati nella vendita delle ville e a completa disposizione di clienti e agenzie di viaggi, per soddisfare qualsiasi tipo di richiesta. È una collaborazione che ci permetterà di andare a presidiare un segmento di mercato nuovo e che siamo certi avrà una forte espansione nei prossimi anni», conclude Paolo Guariento, responsabile Specialties & Goal Oriented del Gruppo Alpitour.