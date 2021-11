Lusso, Kempinski Hotel apre a Tel Aviv a febbraio













L’ospitalità di lusso, targata Kempinsky sbarca anche ad Israele: il David Kempinski Tel Aviv aprirà ufficialmente i battenti nel febbraio 2022.

Situato in posizione centrale, a pochi passi dai mercati alimentari all’aperto della città, il David Kempinski Tel Aviv si estende sui 34 piani di un grattacielo costruito lungo l’iconica passeggiata sul Mar Mediterraneo. A disposizione degli ospiti, 250 camere e suite , che offrono viste sul Mar Mediterraneo, con porte scorrevoli in vetro.

Le 56 suite si distinguono soprattutto per l’ampiezza della metratura; tra queste, la suite triplex, attico della proprietà, la più grande del suo genere a Tel Aviv, che si estende su oltre 4.000 piedi quadrati, tra cui 1200 di terrazza e piscina a sfioro con vista sulla la costa.

Gli ospiti delle migliori 14 suite dell’hotel avranno accesso esclusivo alla lounge all’aperto al 34° piano, aperta durante i mesi primaverili, estivi e autunnali, e che vanta una piscina privata sul tetto, un’area relax con lettini e cabine e una lounge completamente attrezzata, ristorante e bar. Di notte, anche la lounge del 34° piano si trasformerà in Cloud51, una vivace esperienza di vita notturna con libagioni e tapas (apertura aprile 2022).

Quanto all’offerta gastronomica, il David Kempinski Tel Aviv avrà cinque punti ristoro distribuiti su più piani. L’Executive Chef Mor Cohen, vincitore del World Luxury Restaurants Award e specializzato in cucina gourmet Kosher, guiderà il programma F&B della struttura, tra cui Sereia Restaurant & Lounge, un ristorante di pesce Kosher di fascia.

Inolte, l’intrattenimento nella hall offrirà un concetto due in uno con The Common Bar, un cigar bar a marchio Cohiba Atmosphere e il primo whisky bar House of Macallan di Israele.

Situato nel cuore del “tayelet” (come il lungomare di Tel Aviv è chiamato localmente in ebraico), il David Kempinski Tel Aviv è a pochi passi dalla zona dove è possibile praticare gli sport all’aria aperta e le attività acquatiche che la città offre. Guy Klaiman, direttore generale di The David Kempinski Tel Aviv afferma che «Il nostro obiettivo è creare una comunità accogliente e diventare una base a Tel Aviv per le famiglie che visitano Israele. Il David Kempinski Tel Aviv è il nuovo hub centrale lungo la spiaggia, che unisce il meglio di una vacanza al mare e un’esperienza urbana culturale».

La struttura comprenderà anche un centro benessere completo con 11 sale per trattamenti, una palestra completamente attrezzata, una sauna e un’area relax. Gli appuntamenti per manicure, pedicure e parrucchiere possono essere organizzati internamente con il team di stilisti professionisti esperti dell’hotel.