Lusso e green al Tourism & Sustainability Forum di Roma

Lusso, turismo e sostenibilità. Possono questi tre termini viaggiare insieme? Lo dimostrano i numeri e i casi studio presentati in occasione del Tourism & Sustainability Forum ospitato nelle sale dell’affascinante Palazzo Taverna a Roma.

L’evento, ideato e organizzato da Enrico Ducrot, fondatore di Ecoluxury Fair e ceo Viaggi dell’Elefante, ha permesso di affrontare le tematiche legate alla sostenibilità nel turismo in modo trasversale, spaziando dalla formazione alla ricerca, dagli investimenti ai case study, grazie agli interventi dei numerosi esperti che si sono avvicendati sul palco.

Durante il forum sono stati presentati i dati sulle caratteristiche dell’alberghiero di lusso in Italia, presentati da Giorgio Ribaudo, professore dell’Università di Bologna e managing director di Thrends; le iniziative messe in campo dall’Arabia Saudita nel settore della sostenibilità, dalla piantumazione di oltre sette milioni di alberi a Riyadh, all’estensione delle aree di mangrovie lungo la costa, alla semina e alla coltivazione di nuovi coralli nel Mar Rosso. Si è discusso anche delle sinergie tra bike e vela, due mezzi di locomozione slow che usano la natura per aiutare i viaggiatori a spostarsi e di quelle tra Trenitalia e le compagnie di smart mobility, come Enjoy, che ha appena lanciato le sue vetture elettriche che presto arriveranno anche a Roma e Milano.

«Il nostro obiettivo è accompagnare il viaggiatore dalla soglia di casa fino alla destinazione – ha spiegato Maria Paola De Rosa, responsabile vendite trade & charter direzione business Alta Velocità Trenitalia – Per questo abbiamo avviato degli accordi con aziende come Tier e Helbiz per monopattini e bici elettriche, Cooltra e Zig Zag per scooter elettrici, Enjoy per car sharing. Trenitalia promuove, inoltre, formule treno + nave con Snav, Alilauro e Blu Jet, nonché treno + bus con FrecciaLink, in un’unica soluzione di viaggio».

Tra i casi affrontati anche le attività portate avanti da Aeroporti di Roma, impegnata ad accompagnare il trend di ripresa con una forte focalizzazione sui temi dell’innovazione e della sostenibilità; quello di Ita Airways, che ha illustrato gli importanti investimenti in una nuova flotta green, moderna e con tecnologie all’avanguardia e le iniziative portate avanti per ridurre e compensare le emissioni; gli esempi virtuosi, tutti italiani, come quello della Via dei Tesori, la fondazione cha da Palermo ha promosso oltre 200 mostre, concerti e reading in venti città d’arte e 60 borghi in Sicilia, con un indotto di oltre 5 milioni di euro all’anno in tutta l’isola. Tra le varie testimonianze anche quella di Ludovica Casellati, fondatrice di Luxury Bike Hotels, che ad oggi raggrupa oltre 40 hotel di lusso.

«Vorrei che il forum stimolasse il settore del turismo a intraprendere percorsi di sostenibilità, a sposare l’idea di unire un’economia di mercato a un’economia responsabile, mantenendo standard della più alta qualità – aggiunge Enrico Ducrot – L’appuntamento si pone come un laboratorio quanto mai attuale per far incontrare le varie anime del turismo, farle dialogare in modo sinergico, stimolarle a fare rete, a beneficio di tutti. Ci poniamo come catalizzatori per le esperienze che abbiamo maturato nell’arco di Ecoluxury, il progetto pioniere creato in Italia 16 anni fa. Ecoluxury non è un brand ma è una visione».