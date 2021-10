Lusso, Claudio Catani è il vice presidente del Gruppo Icon Collection













Claudio Catani è il nuovo vice presidente del Gruppo Icon Collection, società di consulenza del gruppo imprenditoriale Ficcanterri. Nata nel 2019, la società si occupa di gestire in maniera una serie di servizi (marketing, revenue, booking, acquisti, amministrazione, controllo di gestione, etc.) alcune strutture alberghiere. Tra queste, The Sense Experience Resort, Park Hotel Marinetta, Antico Podere San Francesco e Borgo Verde, situate sulla Costa degli Etruschi e in Maremma

Claudio Catani arriva nel Gruppo Icon Collection dopo una lunga carriera come General Manager di importanti alberghi di lusso, come il Brunelleschi Hotel a Firenze, e il Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, e vanta diversi successi personali nella sua carriera, tra cui il premio “Top General Manager of the Year Worldwide”, basato sulle preferenze dei lettori della rivista “Luxury Travel Advisors”. Adesso, Catani apre un nuovo capitolo della sua vita professionale, con la Famiglia Ficcanteri a capo della divisione hospitality di

L’esperienza di Catani permette di lavorare ad un nuovo posizionamento della destinazione Costa degli Etruschi, per rivolgersi all’attenzione del grande mercato del Nord America ed alle platee dei travel agent di fascia lusso.

«In Icon ho trovato un gruppo di lavoro giovane, entusiasta e competente che necessitava di una guida che indirizzasse la visione e gli sforzi per raggiungere gli obiettivi. In questa fase sto cercando di portare la consapevolezza del potenziale che io ho visto negli imprenditori, nelle destinazioni e negli alberghi. Sto tracciando la strada per qualificare le persone protagoniste dell’accoglienza nelle nostre strutture in modo che possano ricevere al meglio gli Ospiti facendo loro vivere una esperienza unica», ha dichiarato Catani.

L’attenzione per l’ospite, al centro del suo operato: «I molti viaggi che ho effettuato nel mondo durante la permanenza a Firenze mi hanno permesso di conoscere i protagonisti del settore hospitality ed allo stesso tempo mi hanno permesso di vivere da vicino le realtà da dove provengono i nostri ospiti- ha sottolineato- Questo rende più semplice organizzare una accoglienza in grado di soddisfarli quando si trovano nelle nostre strutture».

Molti i progetti in cantiere per il progetto di riorganizzazione e promozione delle 4 strutture. «Da novembre 2021 partirà un progetto di ampliamento di 11 unità e la costruzione di una nuova piscina biolago per l’Antico Podere San Francesco, mentre progetti di più ampio respiro sono in fase di definizione per Park Hotel Marinetta e The Sense Experience Resort- dichiara il manager- Per Borgo Verde è previsto nell’inverno un upgrade delle attrezzature presenti negli appartamenti ed un rinnovamento delle aree esterne. A questi interventi strutturali, si affianca la lenta costruzione della ‘awareness’ di Icon Collection sul mercato, tramite contenuti dedicati su magazines come National Geographic che ha pubblicato The Sense Experience Resort nella versione UK, o il Time che lo ha riconosciuto nei 100 World’s Greatest Places».

Fra le novità future, c’è il progetto di istituire anche altre figure che possano dare un valore aggiunto alle strutture: «Stiamo selezionando un concierge davvero speciale, che sarà dedicato ai clienti suites del The Sense Experience Resort. Sarà il riferimento dalle comunicazioni subito dopo la prenotazione, nelle quali saranno verificati i gusti e le attese degli Ospiti, al momento dell’arrivo, del benvenuto nell’area riservata davanti al mare e durante il soggiorno. Questa nuova figura renderà veramente personalizzato il servizio e più fluide tutte le comunicazioni. La visione del Suite Concierge è la più completa soddisfazione delle attese, e il suo scopo è creare memorie uniche da portare a casa», ha aggiunto Catani.

Quanto al riposizionamento del brand, il manager intende «Riposizionare al top del segmento di riferimento le nostre strutture dopo le ristrutturazioni in corso e quelle che stiamo pianificando per il prossimo futuro; ampliare l’offerta di Icon Collection entro 8 anni con ulteriori 4 strutture in destinazioni di città d’arte e di montagna; la scommessa di un servizio personalizzato per le necessità dell’Ospite con i nostri Experience Specialists’ e Suites Concierge; infine sottoporre i nostri sforzi al giudizio degli Ospiti ed ai Professionisti della Travel Community».