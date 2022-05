Lusso all inclusive nella nuova collezione di resort targata Hyatt













Hyatt Hotels ha annunciato il lancio di Inclusive Collection, un nuovo portfolio globale fatto di nove distinti brand di resort luxury e “tutto compreso” che raccolgono anche le strutture targate Amr.

La collezione all inclusive, come annunciato in una nota ufficiale dal Gruppo di Chicago, comprende i resort a marchio Ziva, Zilara, Zoëtry Wellness, Secrets, Breathless, Dreams, Vivid, Alua e Sunscape.

«Abbiamo avvertito dalla nostra clientela una maggiore necessità di scelta nel segmento all inclusive, e unendo una serie di soluzioni Hyatt e Amr Collection offriremo servizi di alto livello in un unico portafoglio sotto il segno dell’all inclusive, appunto», ha dichiarato Amy Weinberg, senior vice president, loyalty, brand marketing and consumer insights, Hyatt.

«Nella nostra variegata offerta, fatta di oltre mille strutture, ora la clientela può davvero scegliere quello che più desidera», ha concluso Weinberg.