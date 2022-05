Lusso, a Madrid countdown per la 2ª edizione di Forward_Mad













Dal 5 al 7 ottobre prossimo Madrid diventerà ancora una volta capitale mondiale del turismo di lusso, quando andrà in scena la seconda edizione di Forward_Mad.

Si tratta di una tre giorni professionale che accoglierà i vari attori della travel industry, tra cui le agenzie di viaggi, gli albergatori, i fondi di investimento, le compagnie di trasporto e anche i tour operator. La filiera si incontrerà nella capitale spagnola per discutere dei trend attuali, delle strategie e dell’impatto del turismo nelle destinazioni.

Tanti gli speaker internazionali presenti alla kermesse, come Jennifer Wilson-Butiggieg, co-president of Valerie Wilson Travel; Joan Roca, founder and ceo of Essentialist; Filip Boyen, former ceo and ambassador of The Forbes Travel Guide; Marc Dardenne, ceo of Luxury Brands Europe at Accor; Gonzalo Aguilar, chief operating officer Europe at Marriott; Caroline Leboucher, ceo of Atout France.

Negli ultimi anni, come confermato da Eccia, il segmento del luxury tourism è cresciuto molto ed è destinato a crescere ancora. Nel caso di Madrid, nel 2021 sono stati registrati oltre 2 milioni di turisti negli hotel a 4 e 5 stelle.