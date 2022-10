Lussemburgo, cresce l’interesse dell’Italia per leisure e Mice

Cresce l’attenzione sul Lussemburgo come destinazione turistica per leisure e business. Dei turisti italiani, nel 2021, il 57% ha visitato il Lussemburgo per motivi turistici, il 22% per Mice, il 13% per visitare parenti e amici e il 9% per business tradizionale. Percentuali in linea con la media europea.

In occasione della Missione Economica e Turistica in Italia, Luxembourg for Tourism (Lft) e Luxembourg Convention Bureau (Lcb) hanno invitato a Bologna media e professionisti dell’industria del turismo leisure e business a una presentazione dedicata alla scoperta del Lussemburgo quale destinazione turistica alla presenza di Lex Delles, ministro del Turismo del Lussemburgo, Vi hanno partecipato operatori della travel industry lussemburghese tra cui Luxair e sightseeing.lu, entrambi key player per l’offerta e per i prodotti rivolti in modo specifico ai visitatori italiani.

Da una recente survey condotta dal centro di ricerca lussemburghese Ilres e commissionata da Lft, tra i fattori che spingono il viaggiatore italiano a visitare il Lussemburgo troviamo il desiderio di scoprire una nuova destinazione (per il 72% del campione), la natura e i paesaggi e la reputazione del Paese (scelti 39% a pari merito dagli intervistati), la facilità di accesso e i collegamenti e le attrazioni storiche e architettoniche (entrambe scelte dal 28% dei viaggiatori del panel).

Tra i luoghi maggiormente visitati: la capitale Lussemburgo è la prima scelta (89%) seguita dalle chiese e dai siti religiosi (53%) e dai castelli (42%).

La ricerca delinea inoltre che la conoscenza e l’interesse per il Lussemburgo sono più elevate nelle regioni del nord ovest e nord est. L’Emilia Romagna è tra le regioni in cui le ricerche e le prenotazioni di voli per il Lussemburgo sono aumentate maggiormente tra il 2021 e il 2022, e la regione continua a mostrare un elevato potenziale di crescita.

Obiettivo dell’evento a Bologna è stato far scoprire tutto ciò che il piccolo Paese nel cuore dell’Europa, ha da offrire. Un primo momento creato per suscitare interesse nel Granducato e porre le basi per lo sviluppo di future e successive opportunità commerciali. Il Lussemburgo offre una moltitudine di attività ed esperienze, sia nella natura che in città, in grado di soddisfare differenti target di viaggiatori: dagli amanti della vita all’aria aperta a chi cerca una vacanza culturale, dagli escursionisti e appassionati di sport ai food lovers, da chi viaggia da solo alle coppie o ai gruppi o alle famiglie.

Grazie all’elevata qualità di infrastrutture e servizi disponibili, alla varietà e diversità del suo settore economico, ma anche alle competenze e al know how, il Paese si presta perfettamente all’organizzazione di eventi Mice.