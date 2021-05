L’Unwto apre il primo ufficio regionale in Medio Oriente













L’Unwto apre il suo primo Ufficio regionale per il Medio Oriente a Riyadh, in Arabia Saudita, avvicinando così l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite ai suoi membri dell’area e portando avanti il ​​suo impegno a guidare lo sviluppo del turismo in ogni regione del mondo.

Alla cerimonia d’apertura, accanto al segretario generale Zurab Pololikashvili era presente la principessa Haifa Al-Saud, vice ministro del Turismo per la Strategia e gli Investimenti, il ministro del Turismo del Regno Ahmed Al Khateeb, e tutti i ministri del turismo del Medio Oriente e di ogni altra regione del mondo, nonché i top player del settore privato.

Il nuovo ufficio fungerà da hub per coordinare le politiche e le iniziative nei 13 Stati membri nella regione. Tra queste il nuovo Progetto “Best Tourism Villages by Unwto”. Oltre a questo, Riyadh ospiterà anche un’accademia internazionale del turismo dell’Unwto ampliata, che si prefigge di offrire opportunità a persone di ogni estrazione provenienti da tutta la regione, comprese donne e giovani.

«Il primo Ufficio regionale dell’Unwto sarà un centro di dialogo, dibattito e un luogo decisionale che porterà speranza a molte persone in tutta la regione, consentendo loro di godere dei benefici sociali ed economici che solo il turismo può offrire – ha dichiarato Pololikashvili – I lavori per l’ufficio sono partiti dopo l’inizio della pandemia, a riprova della nostra determinazione e del forte sostegno del Regno dell’Arabia Saudita».

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres si è congratulato con l’Unwto per l’occasione, sottolineando: «Credo che questo Ufficio aiuterà la regione del Medio Oriente a recuperare il suo settore turistico e sosterrà la crescita dello sviluppo del turismo rurale in tutto il mondo».

Da parte sua Ahmed Al Khateeb, ministro saudita per il Turismo, ha aggiunto: «Siamo entusiasti di ospitare il nuovo Ufficio regionale in Arabia Saudita. Ciò dimostra il nostro impegno a lavorare con i nostri partner dell’Unwto per sviluppare un’industria forte basata sui principi di sostenibilità e opportunità per tutti, in tutta la regione e a livello globale».