L’Unwto ai governi: “Meno restrizioni ai viaggi”

I governi di ogni parte del globo devono incominciare ad allentare le misure restrittive ai viaggi. Lo dice l’Unwto, che per bocca del suo segretario Zurab Pololikashvili, sottolinea come tutti i Paesi del mondo hanno ormai adottato politiche restrittive sul fronte degli arrivi dall’estero a causa dell’emergenza coronavirus.

In particolare, su un totale di 217 destinazioni a livello mondiale, 156 hanno bloccato completamente gli arrivi da oltre confine. Non solo: nel 25% dei casi le restrizioni sono in vigore da almeno tre mesi, nel 40% da almeno 60 giorni.

«Riaprire il mondo al turismo metterà al sicuro posti di lavoro, aumenterà i mezzi di sussistenza disponibili e consentirà al settore del travel di riprendere il suo ruolo nella promozione dello sviluppo sostenibile», ha aggiunto Pololikashvili.