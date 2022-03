Lungo raggio protagonista dell’estate di Klm













Klm presenta l’estate 2022. Con un network di 167 destinazioni, di cui 96 europee e 71 intercontinentali, la compagnia aerea annuncia un’estate in crescita, con la capacità aumentata del 10% sulle rotte Ue e del 17% su quelle di lungo raggio, per assecondare l’incremento delle prenotazioni e le buon previsioni per la prossima stagione.

Secondo il vettore, infatti, la domanda di viaggi aerei è in aumento per via dell’alleggerirsi delle restrizioni Covid-19 e del ritorno dei viaggiatori d’affari, motivi per cui ha deciso di crescere in Europa introducendo maggiori frequenze per il Regno Unito, la Germania e la Polonia.

Per quanto riguarda i voli intercontinentali, invece, Klm opererà voli giornalieri per Aruba, Bonaire e Curaçao, aumentando la frequenza per Curaçao a due volte al giorno durante le vacanze estive. Port of Spain, nuova destinazione di Klm, sarà collegata anche durante l’orario estivo, offrendo ai clienti tre voli alla settimana tra Amsterdam e la capitale di Trinidad e Tobago.

Se si guarda agli Stati Uniti, la capacità della prossima estate arriverà a recuperare quella del 2019, con 12 destinazioni collegate direttamente compresa la new entry Austin.

Anche in Asia, sempre più Paesi cominciano a riaprirsi ai visitatori e la domanda estiva è in aumento per Filippine, Thailandia, Singapore e Bali. Anche l’India ha indicato che allenterà le restrizioni di viaggio e KLM aumenterà le frequenze verso Delhi e Mumbai.

Pure in Sud America l’offerta è tornata a livelli simili a quelli pre-pandemia. Con voli tutti i giorni per San Paolo, Panama City e Lima, e sei volte a settimana per Quito/Guayaquil, Bogotà/Cartagena, Rio de Janeiro e Buenos Aires/Santiago del Cile.

In Africa, poi la scelta è tra 10 destinazioni: Zanzibar, Johannesburg, Città del Capo, Accra, Lagos, Kigali, Entebbe, Nairobi, Kilimanjaro e Dar es Salaam.