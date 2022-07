Lungo raggio low cost: Vueling ci riprova sugli Usa













Con le riaperture ai viaggi internazionali dopo due anni di pandemia e il grande aumento del traffico tra Europa e Nordamerica torna in maniera prepotente la suggestione lungo raggio low cost. Questa volta è Vueling – compagnia aerea del Gruppo Iag (che include anche Iberia, British e Aer Lingus) – che alimentando i voli Level (brand low cost sempre del Gruppo Iag) propone per l’estate i voli dl network europeo verso San Francisco e Los Angeles con stop a Barcellona El Prat.

L’accordo prevede fino a quattro frequenze settimanali per le due città in California, con diverse opzioni di collegamento via Barcellona che per l’Italia significa voli con partenza da Bologna, Firenze, Milano Malpensa, Napoli, Venezia e Roma con scali di poche ore nella città catalana.

San Francisco e Los Angeles sono due delle destinazioni servite questa stagione dalla brand carrier Level. In sintesi, quindi, la suggestione è quella di due vettori low cost che provano ad alimentare in maniera reciproca le proprie rotte cercando di offrire prezzi più bassi della concorrenza (anche interna, visto che Iberia e British offrono le stesse rotte ma con scalo sugli hub di Madrid o Londra).

Vueling offre ogni settimana fino a 39 collegamenti diretti con Barcellona, “con voli per Los Angeles e per San Francisco dal lunedì alla domenica. Le tempistiche di sosta per lo scalo a Barcellona vanno dalle 2 alle 5 ore, perfette per organizzarsi al meglio tra un volo e l’altro e godersi il viaggio in totale serenità”, sostiene la nota di Vueling.

Lucia Adrover, direttore commerciale di Level, ha commentato: «La rete di connessioni di Level e Vueling ci permette di offrire ai nostri clienti un’ampia gamma di destinazioni in modo semplice e veloce, con un’unica prenotazione. Tutte le rotte operate da Level sono programmate in orari che permettono di collegarsi alle rotte a corto e medio raggio di Vueling: in questo modo, i viaggiatori possono prenotare un volo da Bologna, Firenze, Milano Malpensa, Napoli, Venezia o Roma Fiumicino verso Los Angeles o San Francisco, passando da Barcellona e affidandosi alle due compagnie del Gruppo Iag».

«La crescita della nostra rete permette di offrire un maggior numero di coincidenze a tutti quei passeggeri che vogliono volare verso queste destinazioni in America attraverso l’hub di Barcellona», aggiunge Jordi Pla, director of network strategy & long ter planning di Vueling.