Lumiwings, eseguito a Foggia il test di volo del B737

In attesa del primo volo per Milano, previsto alle 18.25 di venerdì 30 settembre, sulla pista dell’aeroporto Gino Lisa di Foggia è atterrato un aeromobile B737-300 della compagnia Lumiwings, per un volo di “familiarizzazione” con l’infrastruttura pugliese.

«Abbiamo mantenuto la promessa – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – Era infatti il 7 novembre del 2011 quando l’ultimo aereo decollò da Foggia alla volta di Milano. E il 23 settembre un aereo destinato ai voli commerciali atterra al Gino Lisa. Sono due date importanti per Aeroporti di Puglia e per il territorio foggiano: in questi anni siamo riusciti a superare problemi tecnici di enorme complessità, ai quali si è aggiunto lo stop determinato dalla pandemia; e ci siamo riusciti grazie a un lavoro incessante, portato avanti da una squadra coesa e determinata».

Dello stesso tenore il commento del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: «Sono immagini che scandiscono un passaggio veramente molto atteso dal territorio di Foggia. La rinascita del Gino Lisa racchiude speranze di crescita e progresso sociale, economico e culturale, nuove progettualità, il desiderio di rafforzare questa destinazione per renderla una meta turistica tutto l’anno, essendo già una terra amatissima per la ricchezza del suo patrimonio artistico e paesaggistico. Sono immagini che descrivono meglio delle parole la concretezza del lavoro di questi anni, un lavoro sostenuto dalla determinazione dei cittadini di Foggia che tanto hanno desiderato realizzare questo obiettivo».