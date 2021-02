Lumiwings decolla da Forlì con 13 voli per Italia, Grecia ed Est Europa













Dopo Ego Airways e Kairos Air arriva anche la partnership tra la compagnia greca Lumiwings e il gestore dell’aeroporto di Forlì, F.A. srl, per il lancio di nuovi voli sul mercato italiano con particolare focus per l’estate. Da fine marzo, infatti, il vettore greco opererà 13 rotte dalla base romagnola: dall’Est Europa alle isole greche fino al Sud Italia.

In Italia si potrà andare a Palermo e Trapani: il primo volo è previsto venerdì 26 marzo e collegherà Forlì con l’aeroporto Punta Raisi, mentre il 28 debutterà il collegamento verso Trapani. Per entrambe le tratte si potrà volare tre volte a settimana: per Palermo ogni lunedì, mercoledì e venerdì, mentre per Trapani tutte le domeniche, martedì e giovedì.

Le alter rotte previste, sempre da Forlì, sono quelle con destinazione Katowice e Lodz in Polonia, Arad e Craiova in Romania, Odessa in Ucraina, Praga in Repubblica Ceca e le isole di Creta, Rodi, Santorini, Cefalonia e Corfù in Grecia.

La nota stampa di Lumiwings annuncia, infatti, che da lunedì 29 marzo prenderanno il via i collegamenti con l’Est Europa partendo da Katowice (lunedì e venerdì) poi dal weekend di Pasqua (venerdì 2 aprile) si aggiungerà Praga (venerdì e domenica). Venerdì 23 i primi voli per Craiova (lunedì e venerdì) e Arad (lunedì e venerdì).

Dal 1° giugno sarà operativo il Forlì-Lodz, ogni martedì e sabato. Dal 3 giugno da Forlì si potrà volare verso Odessa. Le mete greche, infine, saranno raggiungibili da giugno: martedì e sabato si volerà a Santorini e a Rodi, lunedì e venerdì a Cefalonia, giovedì a Creta, domenica e mercoledì a Corfù.

Lumiwings opererà i suoi voli inizialmente con tre Boeing 737 e proporrà tre tipologie di tariffe: Light, Classic, Flex.