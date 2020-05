L’Umbria riparte con spot in tv e restyling del portale

Ripartenza con spot in tv e restyling del sito web per l’Umbria del post Covid-19. È già in onda sulle principali emittenti televisive nazionali lo spot “Umbria, bella e sicura”, tre semplici parole per trasmettere un esplicito invito a viaggiare e visitare la regione in totale sicurezza.

Le immagini evocano le eccellenze del territorio umbro, dalla natura ai borghi, dagli spazi incontaminati ai sentieri e cammini non solo religiosi, con la combinazione di offerte per trekking, cicloturismo ed enogastronomia con le tipicità locali.

Si tratta di una sequenza inedita di immagini accattivanti volte a lasciare suggestioni e a raccontare tutto il bello del cuore verde d’Italia. Un rilancio per superare le criticità avute e intercettare i principali target di riferimento della destinazione, ovvero le coppie, le famiglie e i giovani.

Contestualmente, è stato ultimato il restyling del portale turistico di riferimento Umbriatourism.it, una vetrina piena d’appeal per chi cerca informazioni o programma un viaggio, con diverse offerte magari per degustare i prodotti tipici del territorio tra vino e olio. La veste grafica è stata resa più responsive, con nuove funzionalità che vogliono rendere più facile l’utilizzo dell’utente finale. Inoltre un apposito spazio è stato lasciato per suggerimenti che possano assicurare una vacanza tranquilla, sicura.