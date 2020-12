L’ultima chance dell’anno:

travel gift per fare cassa

Nell’anno della privazione – quello in cui tornare a viaggiare è stato il desiderio più espresso – si avvicina il primo Natale senza viaggi. Ma nonostante ciò l’industria non si dà per vinta e punta ugualmente a fare cassa. In che modo? In modalità travel gift: confezionando proposte – che siano card, box o affini – da mettere sotto l’albero. Viaggi, o meglio porzioni di viaggi futuri, da regalare in questo 2020 stanziale. Augurio per un nuovo anno all’insegna del turismo.

GRUPPO ALPITOUR. Utravel, la startup del Gruppo Alpitour, punta sui giovani e propone viaggi esclusivi da regalare ai figli tra i 18 e i 29 anni. Dall’Husky Safari in Valtellina al relax sulle spiagge dorate delle Maldive, basta scegliere il valore del buono (100, 200, 500 o 1.000 euro) per contribuire a esperienze uniche. Le gift card sono utilizzabili a partire dal 1° marzo 2021, hanno una validità di due anni e sono applicabili su qualsiasi viaggio presente sul sito utravel.it.

RYANAIR. Sul sito web della compagnia è possibile acquistare le gift card per viaggiare verso oltre 200 destinazioni in Europa e Nordafrica. I voucher, a partire da 25 euro, possono essere personalizzati con un messaggio e sono la scelta perfetta anche per le aziende alla ricerca di un dono per gratificare i propri dipendenti in occasione del Natale.

MASTRO VIAGGIATORE. Il tour operator torinese offre la possibilità di acquistare buoni viaggio regalo che si distinguono in cinque categorie: dal Mastro Sommerso per gli amanti del mare al Mastro Kimono per i Japan Addicted; ma c’è anche Mastro Patagonico per gli appassionati del Sud America, Mastro Matrioska per chi non resiste al fascino del Continente artico e Mastro Viaggiatore per una full immersion nella natura. I buoni sono consegnati per email o anche via Whatsapp.

ACQUARIO DI GENOVA. Un regalo diverso dal solito è sicuramente una visita all’Acquario più grande d’Europa: un’occasione per ammirare specie che provengono da tutti i mari e oceani del pianeta. Un vero e proprio tuffo nella biodiversità a Genova. Grazie ai biglietti open, utilizzabili per tutto il 2021, è possibile accedere all’attrazione nel giorno e all’orario che si preferisce, senza vincoli di prenotazione.

GRIMALDI LINES. Con la promozione È arrivato il 17!, Grimaldi Lines Tour Operator propone una gift card per la prenotazione di una vacanza nave+soggiorno in Sardegna, Sicilia, Spagna o Grecia. Il voucher può essere acquistato fino al 6 gennaio 2021, con pagamento tramite carta di credito o conto paypal, e dovrà essere utilizzato per una vacanza da effettuarsi entro il 31 dicembre 2021.

BOSCOLO GIFT. Un grande classico. Con il suo colore rosso che lo rende riconoscibile tra tanti, il Boscolo Gift è il box per eccellenza, e quest’anno arriva in agenzia con un’offerta tutta italiana. Tra le proposte spicca il tema “All’aria aperta” con gli itinerari di Italia in bicicletta, mentre Arte e cultura si arricchisce di cofanetti dedicati all’artigianato Made in Italy e alla street art; in Food and drink c’è spazio per la cucina fusion, oltre che per rooftop e lounge bar; la linea di coppia Love contiene anche una selezione di hotel insoliti; tra le novità spicca Family and friends, con proposte relax e benessere dedicate a famiglie o gruppi di amici. In tema di Benessere, la linea dedicata si amplia con i weekend di vinoterapia e una proposta al maschile, l’esperienza nei barber shop storici o di tendenza a Milano. Completano la collezione i cofanetti Luoghi autentici e quelli della nuova linea Mare e isole.

FALKENSTEINER. Il gruppo alberghiero si focalizza sulla durata, lanciando buoni vacanza da poter utilizzare nell’arco di ben 30 anni. Una super garanzia che li rende praticamente senza scadenza. I voucher sono acquistabili online e possono essere inviati tramite mail ai destinatari: si può scegliere qualsiasi importo compreso tra i 30 euro e i 50mila. Tantissime le destinazioni disponibili: dalle montagne innevate dell’Alto Adige alle spiagge del Mediterraneo.

NH HOTEL GROUP. Nh Hotel alza la posta e agli e-gift aggiunge il 10% di valore extra, fino al 5 gennaio 2021. I gift digitali possono essere utilizzati in qualsiasi momento, entro tre anni dall’acquisto, in uno dei 365 hotel del Gruppo presenti in 29 Paesi.

COMO HOTELS. Il marchio di boutique hotel di lusso propone per la prima volta e-gift voucher personalizzabili, ideali per regalare esperienze uniche nelle proprietà del gruppo. I destinatari possono godere di trattamenti benessere, cene o un soggiorno in uno dei 15 hotel e resort in tutto il mondo. Gli e-gift voucher partono da un valore di 100 dollari e sono validi 12 mesi dalla data di acquisto.

LINDBERGH. I credit gift voucher di Lindbergh Hotels & Resorts a Natale sono scontati del 20% e permettono di scegliere tra cinque carte regalo digitali che consentono la libera circolazione nelle strutture del gruppo. Possono essere spediti per email al destinatario con un messaggio personalizzato o all’indirizzo mail dell’acquirente, così da poterli stampare e confezionare come un regalo per poi consegnarlo personalmente. Hanno una validità di 12 mesi.

RAGOSTA. Regala un sogno è la proposta di Ragosta Hotels Collection che offre un ventaglio di opportunità per vivere e far vivere esperienze indimenticabili in alcune delle località più belle in Italia: da Roma a Taormina, passando per la Costiera amalfitana. Si può scegliere un aperitivo sotto le stelle o una cena per due, un accesso alla spa con trattamenti di coppia o un soggiorno da re in una delle camere e suite dei quattro alberghi del gruppo, Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, Hotel Raito e Relais Paradiso a Vietri sul Mare, La Plage Resort a Taormina, dove è anche possibile organizzare una cena romantica in spiaggia.

RELAIS & CHÂTEAUX. Cene stellate, percorsi benessere, attività nella natura incontaminata, fughe romantiche e soggiorni in luoghi inaspettati. Sono solo alcune delle esperienze possibili con i 18 cofanetti regalo di Relais & Châteaux, caratterizzati da un packaging ecosostenibile in plastica riciclata e della durata di due anni. I nuovi gift box e i buoni regalo sono acquistabili online a partire da 100 euro.