Luke Air lancia la campagna promozionale per l’estate













A ridosso della stagione estiva la compagnia aerea del gruppo Uvet, Luke Air-Blue Panorama, ha avviato la sua campagna B2C lo scorso 7 giugno con l’obiettivo di portare l’attenzione verso il sito web della compagnia, in un’ottica di promozione e commercializzazione delle proposte per i viaggi della summer 2021.

Per un mese, infatti, verranno presentate numerose iniziative utilizzando un mix di mezzi di comunicazione on e offline. “Per massimizzare la redemption, la compagnia ha puntato sulla crossmedialità utilizzando un mix di strumenti. Sono circa 130.000 i passaggi sul circuito Dooh (Digital Out Of Home) – Domination Full Traffic, nei principali ledwall di Milano come Mondadori in Piazza Duomo, Piccolo teatro Brera, Cadorna, Corso Buenos Aires, Viale Forlanini e Piazzale Farini”, sottolinea la nota del vettore.

La componente online del piano prevede una campagna mobile drive to site su utenti attivi che hanno già effettuato ricerche di voli su web, annunci native e display programmatic, geolocalizzati su Milano, Bergamo, Verona, Bologna al fine di ottenere una forte penetrazione in aree di grande rilevanza commerciale per la compagnia. La presenza della società sarà anche garantita su siti di primaria importanza scelti tra quelli con maggiore traffico di utenti (da Adnkronos e Ansa passando per Corriere dello Sport e Il Fatto Quotidiano fino a Iodonna.it, meteo.it, Milano Finanza e Sky Sport tra gli altri).

La campagna è stata anche l’occasione per lanciare le nuove pagine social Facebook e Instagram dell’operatore, protagoniste nei prossimi giorni di una campagna sponsorizzata coordinata.

La campagna è stata ideata e sviluppata da un team inter-company, coordinato da Chantal Bernini – marketing manager Settemari, tra cui si contano alcune figure altamente qualificate impegnate in diverse aziende del gruppo Uvet, come Fabio Visentini responsabile Ux/Ui & Web Design di TNS, Davide Monzani Performance Marketing di UHC, Martina Bevilacqua graphic designer e Stefania Aguiari media coordinator entrambe in staff Settemari. Art Director Enrico Mottola.