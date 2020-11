Luke Air-Blue Panorama, in arrivo il terzo A330-200

È in arrivo un terzo A330-200 per Blue Panorama–Luke Air. La novità è emersa dal verbale della riunione avvenuta nelle scorse ore e pubblicata sulla pagine Facebook di Anpav-Anpac.

Intanto, come si apprende dalla stessa fonte, mentre un Boeing 767 è stato riconsegnato al lessor a Miami, in flotta ne rimarrà un altro che deve effettuare interventi manutentivi presso lo stabilimento di Atitech a Napoli.

Per quanto riguarda gli altri due A330-200, il primo è stato riconfigurato con 295 posti in totale, di cui 12 sono in business class. Questo aereo, sottolinea il portale specializzato Italiavola, dovrebbe essere inviato in Polonia, dopo che il personale avrà completato l’addestramento. Il secondo aereo, invece, deve ancora iniziare le attività di trasformazione.

Per quanto riguarda l’operatività con i B737, attualmente è limitata a un volo settimanale o due da Bergamo per Dakar; da Katowice per Tenerife e Marsa Alam con quattro frequenze settimanali in totale. Da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, invece, l’attività è al momento ferma, mentre da Tirana le operazioni potrebbero riprendere nel periodo natalizio.