Luke Air al capolinea: l'unico aereo sarà restituito













Fine della corsa anche per Luke Air – il brand di Blue Panorama Airlines fortemente voluto dal suo presidente Luca Patané – con la prossima riconsegna al lessor dell’Airbus A330-200 (unico aereo con livrea giallo-blu presentato a Malpensa meno di un anno fa).

La vicenda di Blue Panorama – compagnia aerea del Gruppo Uvet in procinto di essere venduta al fondo Bateluer Capital, ma ancora in attesa del via libera del Tribunale al concordato preventivo – si arricchisce quindi di un nuovo episodio. Secondo fonti interne all’azienda milanese il lessor dall’A330, la società statunitense Castlelake, avrebbe inviato una lettera ufficiale ai vertici Bpa per richiedere indietro l’aeromobile parcheggiato all’aeroporto di Napoli fin dallo scorso 27 ottobre. Di conseguenza, Blue Panorama avrebbe comunicato all’Enac la prossima riconsegna del mezzo che per Castlelake sta diventando un asset in fase di deterioramento, a causa dell’inutilizzo del velivolo.

A Napoli l’A330 – che era dedicato alle rotte a lungo raggio – avrebbe dovuto subire dei lavori di manutenzione, ma in quelle stesse ore Blue Panorama aveva annunciato la messa a terra di tutti gli aeromobili e lo stop ai voli.

Ora alla compagnia aerea resta un solo mezzo in flotta: un Boeing 737-800 Ng ottenuto in leasing finanziario da Unicredit e parcheggiato in Polonia, all’aeroporto di Katowice.

Il certificato di operatore aereo di Bpa (Luke Air è solo un brand commerciale, ndr) è tuttora sospeso con scadenza il prossimo 9 settembre; nel frattempo nelle prossime ore l’azienda dovrebbe incontrare i sindacati per presentare il piano di rilancio utile a sbloccare la vendita al fondo Bateleur.