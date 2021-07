Luigi Sciarra è il nuovo presidente Skål International Roma

Dalla #Cina agli #States, c’è un fenomeno che accomuna il rilancio del travel: la crescita del booking up level, sulla spinta di un vero e proprio effetto molla. Se la crisi da #Covid ha colpito la classe media, è aumentato il divario tra “ricchi e poveri” con le famiglie altospendenti che in pandemia hanno accumulato, invece che spendere, e ora aumentano i budget per i propri viaggi. Il fenomeno è fotografato anche dal network di agenzie di lusso #Virtuoso che parla di «grande opportunità» per le adv. E c’è fermento tra i big player attivi sul mercato italiano con il lancio dell’Orient Express italiano da parte di #Fs («ma non chiamatelo così», implorano i vertici) e l’annuncio del nuovo brand a 5 stelle di #MscCrociere 🆕👉 CLICCA QUI E SFOGLIA IL MAGAZINE DEL 30 GIUGNO 👉 www.calameo.com/read/00028268328ed667aecce?authid=xwlrOH8nrYPG