Lufthansa, voleranno 18mila aerei vuoti per non perdere gli slot













Il gruppo Lufthansa sarà costretto a far volare l’equivalente di 18.000 aerei vuoti o semivuoti, durante la stagione invernale per mantenere i suoi slot aeroportuali.

Lo ha dichiarato alla stampa tedesca il Ceo del gruppo aereo Carsten Spohr, dicendo che «dovremo effettuare 18.000 voli extra, non necessari, solo per garantire i nostri diritti di decollo e atterraggio».

La cosiddetta regola “usa o perdi” (Use it or lose it) per gli slot aeroportuali era stata sospesa dall’Unione Europea all’inizio della pandemia, nel marzo 2020. Tuttavia, le restrizioni sono state ripristinate in modo incrementale, passando dallo 0% al 25% di utilizzo, e più recentemente fino al 50%. Sebbene il requisito attuale sia ancora molto inferiore al requisito di utilizzo dell’80% pre-Covid, anche il 50% si sta rivelando una sfida per gli operatori.

E nonostante abbia già annunciato la cancellazione di circa 33.000 voli durante la stagione invernale a causa del perdurare della pandemia, quindi, Lufthansa sarà costretta a far volare alcuni aerei vuoti o quasi vuoti.

E la situazione potrebbe peggiorare: per fine marzo, l’Unione Europea potrebbe infatti aumentare la soglia di utilizzo necessaria per il mantenimento degli slot al 64% .