Lufthansa, Swiss e Austrian ampliano l’offerta food sui voli Economy

Nel prossimo futuro Lufthansa, Swiss e Austrian Airlines offriranno ai loro clienti una nuova gamma di servizi in Economy Class. A partire dalla primavera del 2021, i passeggeri delle tratte a breve e medio raggio potranno acquistare a bordo un’ampia scelta di cibi e bevande di alta qualità in base alle proprie esigenze.

«La nostra attuale offerta di snack in Economy Class non sempre soddisfa le aspettative dei nostri ospiti – spiega Christina Foerster, membro dell’executive board di Lufthansa Group e responsabile della customer, It & corporate responsibility – Abbiamo sviluppato la nuova offerta sulla base del feedback dei nostri clienti. Grazie all’offerta di alta qualità disponibile, i passeggeri potranno decidere cosa vogliono mangiare e bere durante il viaggio».

L’offerta di cibi e bevande sarà disponibile presso le singole compagnie aeree in varie forme, alcune delle quali avranno riferimenti regionali. L’attenzione si concentrerà sui prodotti freschi e su una selezione di snack. Lo spuntino gratuito standard non sarà più servito in futuro.

La nuova offerta sarà introdotta in fasi successive a partire dalla primavera del 2021: inizierà Austrian Airlines, seguita da Swiss e Lufthansa.