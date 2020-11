Lufthansa, successo per l’eurobond da 1 miliardo di euro

Deutsche Lufthansa Ag ha emesso con successo un eurobond non garantito per un volume totale di 1 miliardo di euro. L’obbligazione, fa sapere una nota della società, avrà una durata di 5,5 anni ed è stata sottoscritta in eccesso di circa 4 volte.

Le obbligazioni, con un valore nominale di 100mila euro fruttano un interesse del 3,0% all’anno e scadono il 29 maggio 2026. L’operazione ha fatto seguito al successo dell’emissione di un’obbligazione convertibile di 600 milioni di euro da parte di Deutsche Lufthansa AG lo scorso 10 novembre. Entrambe le emissioni rafforzano ulteriormente la posizione di liquidità. Al 30 settembre, la società disponeva infatti di risorse per 10,1 miliardi di euro (comprese le misure di stabilizzazione in gran parte inutilizzate in Germania, Svizzera, Austria e Belgio).

«Il grande successo di entrambe le operazioni sottolinea la fiducia del mercato dei capitali nella nostra azienda e le nostre misure di ristrutturazione. Questo ci consente di continuare a utilizzare un’ampia varietà di strumenti di finanziamento vantaggiosi. Abbiamo già rifinanziato con successo la maggior parte delle nostre scadenze finanziarie di 3,2 miliardi di euro nel 2021», ha dichiarato Wilken Bormann, executive vice president group finance di Lufthansa Group.