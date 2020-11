Lufthansa sperimenta il futuro dei viaggi con Star Alliance Biometrics

Star Alliance ha completato lo sviluppo di una “interoperable biometric identity and identification platform” che migliorerà in modo significativo l’esperienza di viaggio per i clienti dei programmi frequent flyer delle compagnie aeree membri dell’alleanza.

La piattaforma Star Alliance Biometrics promuove la visione delle compagnie aeree membri di Star Alliance di offrire un viaggio senza interruzioni, rafforzando nel contempo la proposta di valore all’interno del proprio ecosistema di viaggio. Le compagnie aeree di Lufthansa Group, Lufthansa e Swiss, saranno le prime a utilizzare Star Alliance Biometrics per una serie di voli selezionati a partire da novembre. Un’infrastruttura specifica è stata installata negli hub di Francoforte e Monaco, raccogliendo vantaggi operativi in entrambe le sedi.

I membri del programma Lufthansa e Swiss Miles & More Frequent Flyer che optano per la biometria potranno attraversare sia l’accesso di sicurezza che i gate di imbarco in modo touchless, un’importante misura di sicurezza sanitaria e igienica in tempi di Covid-19.

«Siamo estremamente orgogliosi di avere il membro fondatore Lufthansa come prima compagnia aerea ad implementare la soluzione Star Alliance Biometrics in entrambi i suoi hub di Francoforte e Monaco. Questa è una soluzione incentrata sul cliente che promuove le nostre credenziali nell’innovazione, in particolare multi-airline and multi-airport capability. Sebbene offra un’esperienza di viaggio ai clienti senza interruzioni, è anche uno sviluppo critico che risponde alle aspettative dei clienti per un’esperienza più touchless e igienicamente più sicura. Star Alliance Biometrics è una parte fondamentale della nostra strategia per essere l’alleanza aerea globale più avanzata digitalmente», ha detto Jeffrey Goh, ceo di Star Alliance.