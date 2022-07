Lufthansa sotto stress, in arrivo altre 2mila cancellazioni













Non si ferma l’emorragia di voli cancellati in Europa a causa dei disagi negli aeroporti e alla carenza di personale che sta interessando scali e compagnie aeree. Il Gruppo Lufthansa ha annunciato infatti il taglio di altri 2.000 collegamenti negli hub di Francoforte e Monaco fino alla fine di agosto.

Quest’ultimo annuncio costituisce già la terza ondata di cancellazioni da parte del colosso tedesco quest’estate, a conferma di quanto aveva già previsto il ceo, Carsten Spohr, che poche settimane fa in una lettera aperta ai clienti aveva sottolineato come “nelle prossime settimane, poiché i numeri dei passeggeri continuano a salire, sia per il settore leisure sia per il business, è improbabile che la situazione migliori. Troppi dipendenti e risorse non sono ancora disponibili, non solo per quanto riguarda i nostri partner infrastrutturali, ma anche in alcune delle nostre divisioni”.

Solo a giugno Lufthansa aveva comunicato il taglio di 3mila voli per i mesi di luglio e agosto e poi, nella settimana fino a giovedì compreso (14 luglio), ha cancellato altri 770 collegamenti. Ora si sono aggiunte altre 2mila cancellazioni per un periodo di sei settimane che interesseranno soprattutto i picchi di traffico mattutini e serali. Secondo un portavoce del Gruppo, infine, saranno cancellati soprattutto i collegamenti brevi verso destinazioni all’interno della Germania o verso Paesi esteri vicini, per i quali esistono valide alternative; cercando di non eliminare i voli verso le destinazioni leisure.