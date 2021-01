Lufthansa ripensa il leisure: nasce Eurowings Discover













In principio era stata partorita Ocean, una parola evocativa che serviva a immaginare e ripensare i servizi leisure: ora Lufthansa fa marcia indietro, ma solo sul nome. Si chiamerà Eurowings Discover il nome della nuova compagnia aerea del colosso tedesco che opererà sul long haul, ma anche in futuro su alcune mete a corto raggio, e dovrebbe decollare durante l’estate 2021.

Nel luglio dello scorso anno, infatti, i vertici di Lufthansa avevo lanciato una business unit per il segmento leisure, su cui l’azienda aveva deciso di concentrarsi dopo la brusca flessione del business travel dovuto alla pandemia da Covid-19, cercando di “armonizzare” parte del network operato da Eurowings e anche dalla stessa Lufthansa.

Sembrava che proprio Eurowings, la zavorra di casa Lh, sarebbe dovuta essere sacrificata sia come brand sia come modello operativo. A quanto pare, invece, la nuova compagnia aerea che verrà, non solo avrebbe già assunto 300 dipendenti tra personale e assistenti di volo, ma dovrebbe far convogliare al suo interno anche le attività leisure di Lufthansa City Line, Brussels Airlines e Sun Express Deutschland.

La nuova filiale – secondo quanto riporta il giornale tedesco Fvw – dovrebbe operare con un proprio certificato di operatore aereo (Coa) e codice Iata 4Y e viene gestita attualmente dal managing director Wolfgang Raebiger.

Le prime destinazioni servite saranno Punta Cana (Repubblica Dominicana) e Zanzibar, che da giugno saranno collegate con tre Airbus A330 da Monaco e Francoforte. Il piano di espansione, poi, dipenderà dai risvolti della crisi e delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. Al moneto Lufthansa non ha fatto sapere, però, se il nuovo brand coesisterà con la stessa Eurowings.