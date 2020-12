Lufthansa, rimbalzo di prenotazioni sui voli per le festività natalizie

Record di prenotazioni, con incrementi che hanno toccato il +400% per Lufthansa sui suoi voli programmati per le festività. Nei giorni scorsi la compagnia aerea ha ripreso molti collegamenti europei e intercontinentali da Francoforte e Monaco in vista della prossima stagione di viaggi per le festività di Natale e Capodanno.

Nell’ultima settimana, gli aumenti a doppio zero nel booking hanno riguardato destinazioni all’estero e nell’Europa meridionale e settentrionale: in particolare si è registrata una forte richiesta di destinazioni di volo in Sud Africa (Cape Town, Johannesburg), Namibia (Windhoek), Isole Canarie, Madeira e destinazioni nel Mediterraneo, ma anche aree nel nord della Finlandia.

«La voglia di viaggiare è fortissima in tutto il mondo – ha commentato Harry Hohmeister, membro del comitato esecutivo di Deutsche Lufthansa Ag – Non appena le restrizioni di viaggio diminuiscono, constatiamo un progressivo aumento delle prenotazioni. Ciò è particolarmente vero per le festività natalizie intorno a Natale e Capodanno. Tenendo conto dei più elevati standard di igiene e sicurezza, desideriamo che i nostri ospiti realizzino i loro sogni di vacanza ove possibile. Continueremo quindi ad adattare i nostri piani di volo in modo flessibile alla domanda con breve preavviso nelle prossime settimane».

Una vera e propria controffensiva in tempo reale di Lufthansa che intende reagire alla crescente domanda aggiungendo nuove destinazioni e riaprendo in Europa, ma anche aumentando la frequenza dei collegamenti esistenti a condizioni favorevoli.

Al momento Lufthansa vola su quasi tutte le isole delle Canarie da Francoforte e Monaco e dal 19 dicembre offrirà per la prima volta le isole La Palma e Fuerteventura da Francoforte senza scali. Di nuovo nell’orario da Francoforte e Monaco tornano i voli su Siviglia e Palermo. In programma anche da Francoforte: Heraklion sull’isola greca di Creta, che può offrire anche temperature notevolmente più calde rispetto alla Germania in inverno.

E ancora, per i voli da Francoforte a Maiorca, Tenerife, Gran Canaria, Madeira, Malta, Larnaka / Cipro e Faro / Algarve e da Monaco a Maiorca, Faro / Algarve, Fuerteventura, Gran Canaria e Tenerife, Lufthansa comunica che le capacità verranno costantemente ampliate con un’offerta, in qualche caso, plurisettimanale.

Inoltre, le rotte classiche Lufthansa saranno nuovamente incluse nel piano di volo. Da Francoforte, ad esempio, Dublino, Danzica, Salisburgo, Torino e Napoli. Da Monaco ora puoi trovare di nuovo Parigi, Madrid, Helsinki, Atene, Roma, Oslo, Varsavia e Lisbona nell’offerta di volo.