Lufthansa revoca il maxi sciopero

Trattative sui salari sbloccate all’ultimo momento tra i vertici Lufthansa e il sindacato dei piloti tedeschi Vereinigung Cockpit. Salta, quindi, il nuovo nuovo sciopero – dopo quello della scorsa settimana – che solo stamattina la sigla dei lavoratori aveva indetto per il 7 e 8 settembre. La direzione del Gruppo è riuscita in extremis a evitare la mobilitazione presentando una nuova offerta che ha soddisfatto il sindacato.

L’annuncio dell’accordo è stato comunicato dal portavoce del sindacato dei piloti all’agenzia Afp – «c’è un accordo e lo sciopero sarà cancellato», ha detto – anche se i dettagli non sono ancora stati resi noti. Vereinigung Cockpit aveva chiesto un aumento del 5,5% della retribuzione, in linea con l’inflazione, una revisione della scala salariale e un aumento del compenso per i giorni di malattia, le ferie e la formazione.

“Le trattative continuano oggi, Lufthansa presenterà una nuova offerta migliorativa“, aveva affermato poche ore fa la compagnia in una nota aggiungendo sarebbero comunque state segnalate le nuove cancellazioni in caso di mancato accordo.

“Un nuovo sciopero può essere evitato solo con un’offerta seria”, aveva già ricordato Vereinigung Cockpit negli ultimi giorni. Venerdì scorso Lufthansa ha dovuto cancellare quasi tutti i voli da Francoforte e Monaco (800 collegamenti che hanno creato disagi a circa 130.000 i passeggeri) a causa dello sciopero dei piloti che chiedono un aumento di stipendio