Lufthansa rafforza la liquidità per ripagare gli aiuti di Stato













Continua il percorso di finanziamento e ricapitalizzazione di Lufthansa. Il Gruppo tedesco, infatti, ha emesso con successo la seconda tranche di un’obbligazione (bond) da 1 miliardo di euro, portando la sua posizione di cassa a 10,6 miliardi di euro di liquidità.

Soldi freschi che serviranno anche per la restituzione del prestito governativo ottenuto durante l’emergenza Covid nel 2020, come ha specificato Remco Steenbergen, cfo di Deutsche Lufthansa AG. «Il successo del collocamento di un’obbligazione societaria riconferma il nostro accesso a una varietà di strumenti finanziari – ha detto il manager – Continuiamo a lavorare in maniera costante sulle misure di ristrutturazione per poter ripagare al più presto le misure di stabilizzazione concesse dal governo». Secondo Lufthansa, inoltre, il prestito di circa 1o miliardi di euro è stato utilizzato solo parzialmente (circa 2,5 miliardi).

Nello specifico l’operazione finanziaria conclusa mercoledì scorso prevede il collocamento in due tranche con una scadenza di tre e otto anni per un volume di circa 500 milioni di euro ciascuno. Ad oggi il colosso tedesco “ha già assicurato il rifinanziamento di tutte le passività finanziarie in scadenza nel 2021 e ha anche prepagato il prestito KfW da 1 miliardo di euro”.