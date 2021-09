Lufthansa presenta l’A321neo e la sua Airspace Cabin













È decollato da Francoforte a Fuerteventura il primo Airbus 321neo della flotta Lufthansa, dotato della moderna e più spaziosa Airspace Cabin che intende migliorare l’esperienza dei passeggeri di corto e medio raggio.

La cosiddetta Human Centric Lighting, è un sistema speciale di illuminazione flessibile che illumina la cabina con una luce rossa calda dai toni intermedi e graduati da una luce blu fredda. A seconda dell’ora del giorno o della notte, la luce della Airspace Cabin è orientata ai bioritmi dei passeggeri. Inoltre, i bagni sono stati concepiti con un’attenzione ancor più maggiore per le persone con ridotta mobilità.

«A prescindere dalla crisi, continuiamo a concentrarci sull’offerta premium per i nostri ospiti – ha dichiarato Heike Birlenbach, head of customer experience, Lufthansa Group – E per noi questo significa offrire servizi di qualità, personalizzati e per tutti. Con la nuova Airspace Cabin andremo a migliorare in modo significativo la travel experience sul corto raggio».