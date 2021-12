Lufthansa pensa all’estate: oltre 160 destinazioni in Europa













Un orario estivo 2022 pieno di novità per Lufthansa che rafforza le rotte sugli hub “gemelli” di Monaco e Francoforte e lancia un network che include oltre 160 destinazioni europee e circa 5.000 voli settimanali, numeri che sfiorano l’operativo 2019.

LE NOVITÀ SU MONACO

Con l’avvio dell’orario estivo Iata, il prossimo 27 marzo 2022, la compagnia aerea tedesca volerà per la prima volta senza scalo da Monaco per Rio de Janeiro e a San Diego negli Stati Uniti. Inoltre, Bangkok in Thailandia sarà di nuovo servita direttamente da Monaco all’inizio dell’orario estivo.

Gli ospiti di Lufthansa potranno usufruire dei più moderni ed economici aerei a lungo raggio del Gruppo Lufthansa, ovvero gli Airbus A350-900, la cui flotta a Monaco viene ampliata da 17 a 21 aerei. Al fine di accelerare la modernizzazione della sua flotta a lungo raggio, il Gruppo Lufthansa ha firmato contratti di leasing per altri quattro Airbus A350-900 nell’autunno del 2021. Questi aeromobili saranno impiegati dal core Lufthansa nel suo hub di Monaco, rafforzando così l’offerta premium. Inoltre, cinque Airbus A340-600 dotati di First class saranno schierati di nuovo questa estate.

In Europa e sempre da Monaco, Lufthansa offre sei nuove destinazioni di vacanza: Kalamata in Grecia, Minorca in Spagna, Varna sul Mar Nero (Bulgaria), Billund in Danimarca, Bergen in Norvegia e Brindisi in Italia (operata da Air Dolomiti).

La costola leisure, Eurowings Discover, decollerà anche da Monaco di Baviera verso Punta Cana nella Repubblica Dominicana, Cancún in Messico e Las Vegas (Usa) oltre che verso 22 destinazioni turistiche a corto e medio raggio. Tra queste: le Isole Canarie, la Turchia e le isole greche con le novità Samos e Skiathos.

I VOLI DA FRANCOFORTE

Da Francoforte, invece, a giugno decollerà la nuova rotta per St. Louis (Usa). Sempre in estate, Lufthansa volerà per la prima volta a Stavanger (Norvegia) e Liverpool (Uk) e, da maggio, verso Rennes in Francia.

Lufthansa, inoltre, offrirà temporaneamente un totale di 25 voli speciali per tifosi da Francoforte a Doha (Qatar) tra il 14 novembre 2022 e il 19 dicembre 2022, in occasione dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar. Saranno disponibili fino a cinque voli a settimana. Lufthansa prevede di operare un Airbus A340-300 utilizzando il numero di volo LH620. Questi voli possono essere prenotati dal 16 dicembre 2021.

Su Francoforte, infine, il network di Eurowings Discover prevede rotte per Las Vegas, Salt Lake City, Fort Myers, Anchorage, Halifax e Calgary oltre a Tampa Bay. L’attuale programma invernale della compagnia includerà anche Victoria Falls (Zimbabwe), Kilimangiaro (Tanzania), Panama City e Malé alle Maldive.