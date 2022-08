Lufthansa, ora i piloti minacciano lo sciopero

Proseguono le turbolenze in casa Lufthansa. Dopo il recente annuncio del colosso tedesco di ulteriori cancellazioni di voli previsti per il prossimo inverno, i sindacati dei piloti LH hanno reiterato le minacce di sciopero per questo autunno a causa del mancato accordo sul rinnovo dei contratti.

Le trattative tra i vertici di Lufthansa e il sindacato dei piloti Vereinigung Cockpit proseguono e un ulteriore incontro è previsto per domani 30 agosto, ma i lavoratori hanno rifiutato la prima proposta della compagnia, affermando come questa non fosse ancora sufficiente. I piloti chiedono un aumento in busta paga del 5,5% per quest’anno e un adeguamento in linea con l’inflazione nel lungo periodo.

Così il sindacato Cockpit ha annunciato che presto potrebbe essere attivata la protesta, assicurando però che almeno per questa settimana non sarà indetto alcuno sciopero. La compagnia aerea – prendendo atto della risposta del sindacato mantiene le porte aperte: “Vogliamo discutere la forma flessibile di questa offerta con i sindacati e siamo disponibili a proseguire i colloqui in qualsiasi momento”.

Già a inizio agosto Lufthansa ha siglato un accordo con il personale di terra sui salari, evitando ulteriori scioperi dopo che le mobilitazioni dello scorso luglio hanno costretto la compagnia aerea a tagliare oltre 1.000 voli.