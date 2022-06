Lufthansa, mille voli cancellati:

“Manca il personale”













L’estate “calda” del trasporto aereo continua a tenere banco nel mercato europeo: dopo i casi Amsterdam-Klm e Londra-easyJet ora è il turno del colosso tedesco Lufthansa. La compagnia aerea e la sua sussidiaria Eurowings stanno cancellando, infatti, centinaia di voli per il mese di luglio.

La causa – secondo quanto riporta l’Ansa – sarebbe da addebitare alla mancanza di personale sia delle due compagnie aree sia presso i servizi aeroportuali. Per luglio Lufthansa ha eliminato circa 900 voli in Germania e in Europa in partenza o con destinazione Francoforte e Monaco di Baviera. Un altro centinaio di voli cancellati – per un totale di oltre mille collegamenti – si riferiscono invece a Eurowings.

Le cancellazioni, che riguardano i giorni di venerdì, sabato e domenica, dovrebbero rappresentare circa il 5% della capacità offerta dal Gruppo tedesco durante i weekend di luglio. “Tutta l’industria dell’aviazione, soprattutto in Europa, soffre a causa della mancanza di personale e dell’effetto collo di bottiglia e questo avviene negli aeroporti nei sevizi di assistenza a terra, nel controllo del traffico aereo e anche per quanto riguarda le compagnie aeree”, segnala Lufthansa in una nota riportata dal giornale spagnolo Hosteltur.

Anche Fraport, la società che gestisce l’aeroporto di Francoforte (principale hub di Lufthansa) ha segnalato come la scarsità di personale potrà provocare nelle prossime settimane ritardi e disagi per i passeggeri e per i vettori operanti sullo scalo.

Dopo due anni di pandemia che hanno messo in ginocchio il trasporto aereo ora – l’impennata della domanda e dell’offerta di viaggi aerei a disposizione sta mandando in tilt gli operativi di aeroporti e compagnie aeree. Entrambe le realtà, infatti, stanno affrontando il problema di dover offrire servizi ai livelli del 2019 ma senza l’adeguato numero di personale e addetti sia in volo sia a terra.

Negli ultimi 48 mesi, per esempio, molti impiegati del settore sono stati licenziati oppure hanno cercato e trovato un altro lavoro. Per il personale di terra ci sarebbe stato un calo di impiegati del 20% rispetto al pre Covid.

Lufthansa – che aveva annunciato una capacità aerea per il 2022 pari al 75% rispetto a tre anni fa – ha fatto sapere che ai passeggeri dei voli cancellati verranno offerte soluzioni alternative.