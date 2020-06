Lufthansa, l’ora dei tagli: saltano 22mila dipendenti

Peggiora la situazione in casa Lufthansa, che ha annunciato il taglio di 22mila posti di lavoro, pari al 16% della sua complessiva forza lavoro. A seguito di questa comunicazione il titolo quotato in Borsa a Francoforte ha subito un crollo del -12%.

Nei giorni scorsi il governo tedesco aveva confermato un piano di salvataggio per il vettore da 9 miliardi di euro, e un ingresso nel capitale con una quota del 20%. Il numero di licenziamenti risulta molto più consistente rispetto al taglio di 10mila posti di lavoro che, due settimane fa, lo stesso ceo di Lufthansa, Carsten Spohr, aveva ipotizzato alle agenzie di stampa.

Evidentemente gli effetti dell’azzeramento operativo che per oltre un mese ha costretto la messa a terra di 700 aeromobili sui 763 velivoli in flotta, con conseguente tracollo dei ricavi, si è fatto sentire in modo molto più pesante delle previsioni.

Ma lo tsunami Covid-19 ha già provocato altri traumatici annunci di tagli al personale nel mondo delle compagnie aeree come British Airways, che ha confermato l’avvio di 12mila licenziamenti e Delta, con 10mila posti di lavoro in meno.