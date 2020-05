Lufthansa, lo Stato tedesco si prende il 20%

L’accordo finalmente è arrivato e vent’anni dopo la privatizzazione, il governo federale tedesco si riprende una bella fetta delle quote di Lufthansa. Dopo settimane di trattative, infatti, il governo federale e il colosso dell’aviazione hanno trovato un accordo per superare le difficoltà finanziarie del vettore, che prevede un piano di aiuti dal valore massimo di 9 miliardi di euro e una partecipazione diretta dello Stato nella compagnia.

L’agreement, fa sapere la compagnia, è stato approvato dal Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Wsf), l’organismo federale istituito per fornire i fondi per rispondere all’emergenza coronavirus, e dovrà poi essere approvato anche dalla Commissione europea.

Il pacchetto prevede un intervento diretto dello Stato, che entrerà nella compagnia con una partecipazione iniziale del 20% del capitale, che potrebbe salire fino al 25% in futuro, dando vita così a una cosiddetta “minoranza di blocco” nel caso in cui la compagnia fosse oggetto di un tentativo di scalata ostile.

Annunciando la decisione, il ministro delle finanze Olaf Scholz ha sottolineato come il timing dell’intervento pubblico, per quanto temporaneo, dipenderà dal tempo necessario a fare uscire Lufthansa dalla crisi. «Quando lo Stato spende tutti questi soldi ha il dovere di assicurare che un tale investimento non sia a carico dei contribuenti, anche se la soluzione trovata è molto positiva», ha detto Scholz.

Come parte dell’accordo, il governo pagherà circa 300 milioni di euro per le nuove azioni Lufthansa al prezzo di sconto di 2,56 euro, il valore nominale delle sue azioni in bilancio.