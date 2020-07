Lufthansa lancia Ocean:

sfida leisure su corto e lungo raggio

Si chiama Ocean GmbH la nuova business unit lanciata dal Gruppo Lufthansa. Il focus sarà posto sui collegamenti lesiure per il corto e lungo raggio, un segmento su cui l’azienda ha deciso di concentrarsi dopo la brusca flessione del business travel dovuto alla pandemia da Covid-19.

L’obiettivo della nuova filiale, ha sottolineato in un’intervista Heike Birlenbach, capo delle vendite di Lufthansa, sarà quello di “armonizzare il portafoglio di Lufthansa ed Eurowings”, creando un’unica società responsabile del coordinamento dei voli per la parte leisure, invece dell’attuale complesso mix di diverse responsabilità.

Il modello di business previsto, secondo quanto riporta flightglobal.com, sarebbe simile a quello di Edelweiss, la filiale dedicata ai viaggi leisure di Swiss, in grado di proporre non solo voli aerei, ma veri e propri pacchetti di viaggio.

Complessivamente, il Gruppo Lufthansa prevede di operare nei mesi estivi circa il 70% delle sue rotte europee e circa la metà delle sue rotte a lungo raggio, ma con meno frequenze. A seconda di quale sarà l’evoluzione della domanda, ha aggiunto la manager, le percentuali potrebbero aumentare al 90% per le rotte europee e al 70% per quelle a lungo raggio in inverno.