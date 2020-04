Lufthansa Group, scatta l’obbligo delle mascherine a bordo

Da lunedì 4 maggio, per i passeggeri delle compagnie aeree del Gruppo Lufthansa scatta l’obbligo di indossare a bordo dei loro voli una mascherina a copertura di naso e bocca. Tale obbligo, si legge in una nota, sarà applicato in via preliminare fino al 31 agosto 2020.

I dispositivi di protezione, poi, dovranno essere indossati per tutta la durata del viaggio, oltre che prima o dopo il volo in aeroporto, dal momento che in queste situazioni “la distanza minima richiesta non può essere garantita senza restrizioni”. Inoltre, tutti gli assistenti di volo sui voli del Gruppo Lufthansa a diretto contatto con i clienti indosseranno allo stesso modo una mascherina. Si raccomanda, inoltre, l’uso di una maschera in tessuto riutilizzabile, ma sono possibili anche tutti gli altri tipi di coperture come semplici maschere monouso o sciarpe.

In virtù di questa decisione, conclude la nota, l’attuale regolamento delle compagnie aeree del Gruppo Lufthansa per mantenere il posto vicino libero in Economy e Premium Economy Class non sarà più valido, in quanto l’uso della maschera per la bocca e il naso è in grado di garantire un’adeguata protezione della salute.