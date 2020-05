Lufthansa Group, riprenotazioni senza penali fino a dicembre 2021

Lufthansa Group estende il periodo di rebooking gratuito. Secondo quanto si legge in una nota, le compagnie aeree del Gruppo – Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Air Dolomiti – “si dimostrano ancora più disponibili a venire incontro ai bisogni dei loro clienti per le loro esigenze di rebooking”, estendendo fino a dicembre 2021 incluso il periodo entro il quale diventa possibile riprenotare senza penali i propri voli cacellati a causa dell’emergenza da Coronavirus.

I passeggeri che desiderano cambiare la data del viaggio, infatti, possono effettuare una nuova prenotazione per la stessa tratta e la stessa classe di viaggio in maniera totalmente gratuita.

Il viaggio può essere posticipato entro il 31 dicembre 2021, in modo da garantire le vacanze estive e la partecipazione agli eventi fissati per il prossimo anno.

“Questa regola – prosegue la nota – si applica ai biglietti prenotati fino al 30 giugno 2020 incluso e con data di viaggio confermata fino al 30 aprile 2021 incluso. La nuova prenotazione deve essere effettuata prima dell’inizio del viaggio originariamente previsto”.

Fino ad oggi, invece, ai passeggeri dei vettori del Gruppo era stato chiesto di iniziare il nuovo viaggio entro il 30 aprile 2021.