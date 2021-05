Lufthansa, Gabriella Galantis alla guida di Italia e Sud Europa













È Gabriella Galantis il nuovo senior director sales del Gruppo Lufthansa per l’Europa meridionale: la manager sarà responsabile delle attività commerciali e di vendita, oltre che per l’Italia e Malta, anche per Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Grecia e Cipro. La nuova e più ampia area commerciale avrà sede a Milano, a riconferma dell’importanza strategica che l’Italia riveste per il Gruppo Lufthansa.

Nella sua nuova posizione, Galantis – che succede a Steffen Weinstok a conclusione del naturale mandato di cinque anni – riferirà ad Alain Chisari, vice president sales Europe, Middle East e Africa. Steffen Weinstok, infine, assume un nuovo incarico nel revenue management presso la casa madre del Gruppo tedesco a Francoforte.

Gabriella Galantis porta con sé un bagaglio professionale ricco di molti anni di esperienza manageriale all’interno del Gruppo Lufthansa. Ha iniziato la sua carriera proprio a Milano nel 1994 come Lufthansa Management Trainee, per proseguire in vari reparti commerciali di Lufthansa Cargo. Nel 2009 si è trasferita a Parigi, in qualità di director France e quattro anni dopo a Chicago, come senior director Usa Midwest and Canada, responsabile delle vendite e dell’handling e determinante nel potenziamento e nella modernizzazione del Pharma Center presso uno dei più grandi hub Lufthansa Cargo al mondo.

Nell’ottobre dello scorso anno, è ritornata in Europa, presso la casa madre a Francoforte e, in qualità di senior director future sales roles, ha assunto la responsabilità per un importante progetto di trasformazione delle vendite.