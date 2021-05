Lufthansa estende il rebooking gratuito fino al 31 luglio













Il Gruppo Lufthansa sposta in avanti la data per consentire il rebooking gratutito su tutti i voli. Così il sistema di flessibilità per il cambio di prenotazione senza costi aggiuntivi sui biglietti delle compagnie aeree Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Eurowings sarà valido fino al 31 luglio 2021.

Il rebooking gratuito è stato introdotto dal colosso tedesco ad agosto del 2020 per far fronte alla difficile situazione del trasporto aereo in piena pandemia. Tutte le tariffe delle compagnie aeree, quindi, possono ancora essere riprenotate gratuitamente tutte le volte che lo si desidera fino al 31 luglio 2021, se la riprenotazione viene effettuata anche prima di tale data. Dopodiché, sarà comunque possibile effettuare un’altra modifica della prenotazione gratuitamente.

Inoltre Lufthansa propone anche la possibilità di modificare gratuitamente l’itinerario e le destinazioni a seconda della disponibilità, o perfino congelare il biglietto fino a fine agosto per scegliere la meta in un secondo momento.