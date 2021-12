Lufthansa e Austrian avranno due nuovi ceo nel 2022













Giro di nomine ai vertici di Lufthansa Group: il top managemnt del colosso tedesco, infatti, vedrà nel 2022 importanti avvicendamenti a partire proprio dalle compagnie Lufthansa e Austrian.

Dal 1° aprile 2022 Jens Ritter , membro del board esecutivo e chief operational officer di Eurowings, sarà il nuovo ceo di Lufthansa Airlines. Sostituisce l’attuale amministratore delegato Klaus Froese.

Annette Mann, attuale head of corporate responsibility di Lufthansa Group, guiderà invece Austrian Airlines a partire dal prossimo 1°marzo e succederà a Alexis von Hoensbroech.

Tra le altre nomine, Dietmar Focke – attuale head of engine services a Lufthansa Technik – entrerà nel board esecutivo di Lufthansa Cargo e sarà responsabile di operations e human resources sempre dal 1° marzo 2022; mentre Jörg Beißel è stato scelto, infine, come chief financial officer di Lufthansa Airlines dal primo aprile.

«Completare queste posizioni nel top managemnt è un altro importante passo per il nostro processo di trasformazione – ha sottolineato il ceo e presidente del comitato esecutivo della holding Deutsche Lufthansa AG, Carsten Spohr – Stiamo continuando nel nostro percorso per rafforzare la nostra posizione tra i gruppi leader globali del trasporto aereo».