Lufthansa debutta su Rio de Janeiro e San Diego













Lufthansa annuncia per la prima volta voli non stop da Monaco a Rio de Janeiro e San Diego. Tornano anche i diretti per Bangkok. La compagnia aerea per l’estate amplia la programmazione di lungo raggio. Anche i voli per Mumbai, Toronto e Washington tornano dopo una lunga pausa.

Adesso la rete intercontinentale da Monaco comprende 21 destinazioni, 10 in più rispetto al 2021.

I voli sono operati da Airbus A350, l’aereo a lungo raggio più sostenibile del mondo, che emette il 30% in meno di Co2 e fa solo la metà del rumore dei precedenti modelli di aeroplani.

I collegamenti per Rio de Janeiro, San Diego e Bangkok sono già partiti. I primi due sono programmati cinque volte a settimana, quello per la capitale thailandese tutti i giorni.