Lufthansa crede nel Natale e aggiunge oltre 400 voli













Nonostante l’Europa sia nel pieno della quarta ondata della pandemia da Covid-19, il Gruppo Lufthansa crede nelle vacanze di Natale in viaggio e ha annunciato per l’intero Gruppo (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines ed Eurowings) un importante incremento di capacità. Dai prossimi giorni, in vista delle festività, le compagnie aeree offriranno circa 80.000 posti aggiuntivi su 440 voli extra. Le aerolinee del Gruppo intendono così rispondere al costante aumento della domanda di voli solitamente previsto durante le festività natalizie, riprendendo anche la connettività con le tipiche mete invernali ed aumentando la frequenza degli esistenti collegamenti magari attraverso l’impiego di velivoli con maggiori capacità di posti.

Solo dai suoi hub di Monaco e Francoforte, ad esempio, Lufthansa offrirà 120 voli aggiuntivi con una capacità di 25.000 posti durante il Natale e per tutto il periodo compreso tra dicembre e gennaio. I vacanzieri dall’Italia potranno raggiungere questi hub in Germania con 225 collegamenti settimanali, in partenza da 15 aeroporti in tutta Italia.

Tra le mete dove si prevedono picchi di prenotazioni, sempre secondo le previsioni del Gruppo, figurano gli Stati Uniti con New York e le destinazioni in Florida, e ancora Buenos Aires e Dubai, Cape Town e Johannesburg. Mentre in Europa verranno potenziate le destinazioni in Scandinavia particolarmente richieste in Italia: anche la Finlandia è tornata sull’orario dei voli invernali LH. E da Francoforte si possono raggiungere Ivalo e Kuusamo,da Monaco, Kittilä in Lapponia e Tromsø in Norvegia.